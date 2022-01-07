Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi - Son Dakika

Uzun bir süredir iklim değişikliği ve çevre konularında hak savunuculuğu yapan DiCaprio'nun ismi nesli tükenmekte olan ağaç türüne verildi.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE OLAN AĞACA OYUNCUNUN İSMİ VERİLDİ

Kamerun ile Nijerya arasındaki sınırı belirleyen Cameroon ormanlarında keşfedilen nesli tehdit altında olan bir ağaç türüne, 'Uvariopsis dicaprio' ya da kısaca 'Leo' ismi verildi. Ağaç türüne DiCaprio'nun ismini vermeye karar veren bilim insanlarından Martin Cheek, "DiCaprio'nun Ebo Ormanının yağmalanmasını durdurmakta hayati bir rol oynadığını düşünüyoruz" sözlerine yer verdi

ÇEVRESEL MESELELERE DUYARLI

DiCaprio'nun 1998'de kurduğu bir vakıf ise, Afrika'daki fillerin korunmasından, Kaliforniya'daki bazı doğal habitatların emniyete alınmasına dek pek çok çevresel meselelerde çalışmalar yürütüyor..