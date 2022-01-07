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Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi - Son Dakika

Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi

07.01.2022 10:36
Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi

İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bilim insanları, yağmur ormanlarının korunması için büyük çaba harcayan oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çevre yanlısı çalışmaları sebebiyle nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leo ismini vermeye karar verdi.

Uzun bir süredir iklim değişikliği ve çevre konularında hak savunuculuğu yapan DiCaprio'nun ismi nesli tükenmekte olan ağaç türüne verildi.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE OLAN AĞACA OYUNCUNUN İSMİ VERİLDİ

Kamerun ile Nijerya arasındaki sınırı belirleyen Cameroon ormanlarında keşfedilen nesli tehdit altında olan bir ağaç türüne, 'Uvariopsis dicaprio' ya da kısaca 'Leo' ismi verildi. Ağaç türüne DiCaprio'nun ismini vermeye karar veren bilim insanlarından Martin Cheek, "DiCaprio'nun Ebo Ormanının yağmalanmasını durdurmakta hayati bir rol oynadığını düşünüyoruz" sözlerine yer verdi

ÇEVRESEL MESELELERE DUYARLI

DiCaprio'nun 1998'de kurduğu bir vakıf ise, Afrika'daki fillerin korunmasından, Kaliforniya'daki bazı doğal habitatların emniyete alınmasına dek pek çok çevresel meselelerde çalışmalar yürütüyor..

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Leonardo Di Caprio, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne Leonardo DiCaprio'nun ismi verildi - Son Dakika
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