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Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendi

1 saat önce

Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendi Nesli tükenmek üzere olan dağ keçilerini gören çoban avlamak yerine otlattıANTALYA - Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi.

Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendi

Nesli tükenmek üzere olan dağ keçilerini gören çoban avlamak yerine otlattı

ANTALYA - Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi. Antalyalı bir vatandaş, rakımı 2 bin metreyi bulan dağda karşılaştığı dağ keçilerini görüntüleyerek onları otlatmaya çalıştı.

Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Toroslarda görüntülendi. Gazipaşa ilçesinde bulunan 2 bin metre rakımlı Toros dağlarında hayvanlarını otlatan bir kişi, dağların arasında gezerken dağ keçilerine rastladı. Dağın tehlikeli alanlarında yaşamlarını sürdüren dağ keçilerini avlamak yerine onlara seslenerek otlamalarını sağlayan vatandaş, dağ keçilerine "dekem dekem", "gel oğlum gel" gibi seslenme cümleleri ile seslenip yönlendirmeye çalıştı.

Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendi

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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