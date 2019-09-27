Nesli tükenmek üzere olan hayvan Bilecik'te görüldü

Türkiye'de nesli tükenmekte olan saz kedisi Bilecik'te görüntülendi.



Türkiye'de Isparta Eğirdir Gölü, Ankara Nallıhan, Antalya Manavgat Çayı, Denizli Porsuk Çayı ve Adana Akyatan Gölü'nde kayıt altına alınan Kafkasya kökenli saz kedisi, bu sefer de Bilecik'te görüldü. Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu Üyesi Hakan Ertürk, nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türler arasında yer alan saz kedisinin grupları tarafından görüntülendiğini söyledi. Kediyi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kırsal alanda gördüklerini sözlerine ekleyen Ertürk, "Sazlıklarda yaşayan boz renkli saz kedisi ince uzun bacaklara sahiptir. Her bireye özgü asimetrik çizgileri bulunan saz kedisi yaban kedisinden daha büyük vaşaktan daha küçük bir kedidir. Bu özellikleri bireylerin birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlar. Genellikle boz rengi olan saz kedisinin koku alma ve görme duygusu çok geliştiğinden alanda görülmeleri zordur. Herhangi bir tehlike anında çalılık içine gizlenerek hareketsiz beklerler. Çok iyi yüzücüdürler. Ülkemizde suyu seven ve suda avlanan tek yabani kedi türüdür. Bizler de bu türü Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kırsal alanda yaptığımız bir doğa yürüyüşü sayesinde görüntüleyebildik" dedi. - BİLECİK