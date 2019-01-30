Son Dakika Haberleri: Nesli Tükenmek Üzere Olan Vaşak Ardahan'da Görüntülendi

Nesli Tükenmek Üzere Olan Vaşak Ardahan'da Görüntülendi

1 saat önce

Ardahan kent merkezinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Nesli Tükenmek Üzere Olan Vaşak Ardahan'da Görüntülendi, System.String[]
Ardahan kent merkezinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

İnönü Mahallesi Ardahan Sağlık Müdürlüğü istinat duvarı önünde görülen vaşak, vatandaşları şaşırttı.

Vatandaşlar vaşağın cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Vaşak bir süre sonra kaçarak gözden kayboldu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

İnönü mahallesi, Ardahan, Güncel
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