Nesli Tükenmek Üzere Olan Vaşak Ardahan'da Görüntülendi
1 saat önce
Ardahan kent merkezinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
Ardahan
kent merkezinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
İnönü Mahallesi Ardahan Sağlık Müdürlüğü istinat duvarı önünde görülen vaşak, vatandaşları şaşırttı.
Vatandaşlar vaşağın cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Vaşak bir süre sonra kaçarak gözden kayboldu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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