Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi

06.06.2022 11:38

Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indiÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında yer alan 'alaca sansar' 4 yavrusu ile birlikte köy meydanına indi.

Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında yer alan 'alaca sansar' 4 yavrusu ile birlikte köy meydanına indi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'alaca sansar' Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde yavrularıyla birlikte görüntülendi. Köyde meydanında vatandaşlar tarafından fark edilen alaca sansarlar vatandaşlar tarafından koruma altına alınırken aynı zamanda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne de haber verildi. Köye gelen ekipler, alaca sansar ve yavrularını vatandaşlar tarafından koyulan yerden çıkartarak koruma altına aldılar. Alaca sansarların yapılacak olan kontrollerin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Etili köyü Muhtarı Ersin Güven İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Nesli tükenmekte olan 1 anne alaca sansar ve 4 yavruyu güvenli bir yere koyarak İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne telefonla haber verdik. Çanakkale Doğa Korumadan görevliler geldiler. Köylülerimiz tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan 4 yavru ve 1 anne alaca sansar köylülerimiz tarafından da ilgi odağı oldu. Alaca sansarlar Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilmiştir" dedi.

Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi
Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi
Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi
Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Çan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' yavrularıyla köye indi - Son Dakika

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