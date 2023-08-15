Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi

Son Güncelleme: 15.08.2023 09:11

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde fotoğrafçı ve doğasever Şevket Gültekin tarafından kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi. Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi

SU İÇMEDEN DOĞADA KALABİLİYOR

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde fotoğrafçı ve doğasever Şevket Gültekin tarafından kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi. Su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi

YAYLA VE STEPLERDE GÖRÜLÜYOR

Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor.

Kaynak: İHA
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Kemaliye, Erzincan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Erzincan'da görüntülendi - Son Dakika
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