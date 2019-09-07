Son Dakika Haberleri: Nesli tükenmekte olan asya aslanı, 3 yavru doğurdu
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Nesli tükenmekte olan asya aslanı, 3 yavru doğurdu

2 dakika önce

Edinburgh Hayvanat Bahçesi, 3 hafta önce, nesli tükenmekte olan 3 adet Asya aslanının dünyaya geldiğini duyurdu.

Nesli tükenmekte olan asya aslanı, 3 yavru doğurdu, System.String[]
Edinburgh Hayvanat Bahçesi, 3 hafta önce, nesli tükenmekte olan 3 adet Asya aslanının dünyaya geldiğini duyurdu. Dünyada 350 tane bulunan Asya aslanlarından 'Roberta' adlı dişi aslan, 5 tane yavru aslan doğurdu ve 3 tanesinin hayatta kaldığı belirtildi.

Hayvanat bahçesi çalışanları tarafından sevinçle karşılanan yavru aslanlar için gelecek ayların kritik olduğu ve yavruların bakım altında tutulduğu açıklandı. Hayvanat Bahçesi Etobur Bölümü Başkanı Alison Maclead, "Anne ve yavruların durumu iyiye gidiyor ve çok heyecanlıyız. Baba aslan Jayendra ailesine karşı çok ilgili ve sürekli anne aslan Roberta ve yavruların yanında duruyor" dedi.

Anne Asya aslanı Roberta, 2014 yılında Almanya'dan, baba Asya aslanı Jayendra ise 2012 yılında Bristol şehrinden hayvanat bahçesine getirilmişti.

Asya aslanları dünyada sadece Hindistan'daki Gir Ormanı'nda bulunuyor ve tüm dünyada sadece 350 tane olduğu belirtiliyor. Roberta ve Jayendra, Avrupa Nesli Tükenen Hayvanlar Programı'nda (EEP) ve bu hayvanların yaptığı her doğum bir başarı olarak görülüyor.

Görüntü Dökümü
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-Anne aslan ve yavrularının görüntüsü


Hayvanat Bahçesi, Anne, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
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