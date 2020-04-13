Nesli tükenmekte olan Asya filleri Vietnam'da görüldü - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan Asya filleri, Vietnam'da görüldü.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberinde, ülkenin Quang Nam kentine bağlı Nong Son ilçesindeki fil koruma alanında sürü halinde gezen 8 Asya filine rastlandığı belirtildi.

Sürünün 1 yavru, 2 erkek ile 5 dişiden oluştuğu ifade edildi.

Asya filleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tükenmekteki hayvanlar listesinde yer alıyor.

Nong Son'daki bir ormanda birkaç yıl önce de en az 5 filin gübre ve ayak izine rastlanmıştı.

Vietnam'da yaklaşık 100 Asya filinin yaşadığı tahmin ediliyor.