Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı

22.03.2022 11:27

Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadıTUNCELİ Tunceli'de Doğa Fotoğrafçısı Hüseyin Narin tarafından bir köyde bulunarak tedavi altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu kurtarılamadı.

Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı

TUNCELİ Tunceli'de Doğa Fotoğrafçısı Hüseyin Narin tarafından bir köyde bulunarak tedavi altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu kurtarılamadı.

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akdüven köyü sulak alanında hareketsiz duran balaban kuşunu gören Doğa Fotoğrafçısı Hüseyin Narin, kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun soğuktan etkilendiğini düşünen Narin, üzerindeki monta sardığı kuşu beslemek için evine götürdü. Bu esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine de durumu bildiren Narin, kuşu besleme çabalarından sonuç alamadı ve kuş kurtarılamadı.

Köydeki sulak alanda son zamanlarda kuş ölülerine denk geldiğini dile getiren Hüseyin Narin, kuşların Mart ayında olunmasına rağmen çetin kış koşulları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini düşündüğünü ifade etti.

Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı
Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı
Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı

YORUMLAR
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Tunceli, Balaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu kurtarılamadı - Son Dakika


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