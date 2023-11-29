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Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Yaklaşık 100 yıl kadar yaşayabilen balığın havyarı 2 milyon liraya satılıyor.

Nesli tükenmekte olan balık Tunceli\'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
29.11.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:17
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Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.

HAVYARI 2 MİLYON LİRA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Mustafa Güler, ağı çıkardığında Sibirya mersin balığı olduğunu gördü. Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık, büyüklüğü ve şekli ile görenleri şaşırttı.

100 YIL YAŞAYABİLİYOR

100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10'u kadar havyarı olan Sibirya Mersin balığı sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor

Yakalanan balıktan görüntüler;

Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor

Keban Barajı, Tunceli, Doğa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Doğa Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor - Son Dakika
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