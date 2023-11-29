Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Mustafa Güler, ağı çıkardığında Sibirya mersin balığı olduğunu gördü. Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık, büyüklüğü ve şekli ile görenleri şaşırttı.
100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10'u kadar havyarı olan Sibirya Mersin balığı sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor
Yakalanan balıktan görüntüler;
Son Dakika › Doğa › Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor - Son Dakika