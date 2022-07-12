Nesli tükenmekte olan Caretta Carettayı yumurtlarken flaşla rahatsız ettiler - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan Caretta Carettayı yumurtlarken flaşla rahatsız ettiler

12.07.2022 14:32

Nesli tükenmekte olan Caretta Carettayı yumurtlarken flaşla rahatsız ettiler Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr.

Nesli tükenmekte olan Caretta Carettayı yumurtlarken flaşla rahatsız ettiler

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Bakıyoruz ailecek oradalar, çocuk sesleri de geliyor"

"Hayvan stres altında üzerinde bulunan yükü atmaya çalışıyor"

ANTALYA - Antalya'da bir kişi nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta carettanın kumsala yumurtlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülere tepki gösteren Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bakıyoruz ailecek oradalar. Çocuk sesleri de geliyor. Hayvan stres altında üzerinde bulunan yükü atmaya çalışıyor" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan Büyük Çaltıcak sahilinde caretta carettalar, açtıkları çukurlara yumurtalarını bırakmaya devam ediyor. Bir kişi nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettanın kumsala yumurtlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gece cep telefonu ışığı ile çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca birçok izleyici tepki gösterdi.

"Çocuk sesleri de geliyor"

Daha önce bu tür durumlar karşında birçok kez açıklama yapan ve vatandaşları uyaran AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da görüntülere tepki gösterdi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bakıyoruz ailecek oradalar. Çocuk sesleri de geliyor. Bunu defalarca söylüyoruz. Bu yanlış. Çıkış dönemlerinde karartma olması lazım. Yumurtlama anlarında insanların olmaması lazım. Hayvan yumurtlarken çocuk sesleri duyuyoruz. Hayvan stres altında üzerinde bulunan yükü atmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Bu durum yeni doğacak yavrunun sağlığını etkilemez ama belki yumurtanın hepsini bırakacak ama bırakmayabilir" dedi.

"Doğa bize ait değil, tüm canlılara ait"

Vatandaşları bir kez daha uyaran Gökoğlu, "Sessiz olunması lazım. Yaklaşılmaması lazım. Yumurta için yuva kazılırken orada hiçbir insanın olmaması lazım. Bir otel önünde ise otelin hemen önlem alması lazım. Ancak orada konuşmalar var, çocuk ağlaması var. Bunlar yanlış şeyler. Doğa bize ait değil, tüm canlılara ait. Biz onların yaşam alanına müdahale ediyoruz. Onların yaşam alanı yumurta bıraktığı alan ile denizdir. Vatandaşın gece orada ne işi var. Yumurta bırakacak insanlar dolaşıyor. Belki kaç kez yumurta bırakacaktı bırakamadı geri döndü. Şimdi çaresiz oraya bırakıyor" açıklamasına yer verdi.

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Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan Caretta Carettayı yumurtlarken flaşla rahatsız ettiler - Son Dakika

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