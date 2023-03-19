Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan otomobilin çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan otomobilin çarpması sonucu telef oldu

19.03.2023 10:06

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan otomobilin çarpması sonucu telef oldu Batman'ın Gercüş ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan otomobilin çarpması sonucu telef oldu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkii karayolunda, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef olmuş halde bulundu. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç çarptığı değerlendirildi. Yoldan geçerek onu fark eden vatandaşlardan Özgür Avşar, " Batman'dan Gercüş ilçesine doğru gelirken yolda bulduk. Baktım yolun ortasında başka araçlarında kazaya neden olacağını düşünerek yoldan kaldırmak istedim aracımızı yol kenarına park ettik. Daha sonrada yoldan çıkarmak için indik köpek olduğunu düşündüm ama yanına yaklaşınca köpek değildi, çizgili sırtlan olduğunu fark ettim. Bu çizgili sırtlanların nesli tükenmiş, bunun için şoför arkadaşlara sesleniyorum burada biraz daha dikkatli olsunlar. Yazık, günah çizgili sırtlan ölmüş sonuçta onlarda bir canlı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan otomobilin çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika


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