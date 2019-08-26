Son Dakika Haberleri: Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma
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Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma

9 dakika önce

Nesli tehlike altında olan 18 köpekbalığı ve vatoz türünü korumayı taahhüt eden tasarı, Taraflar Konferansı'nda onaylandı.

Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma, System.String[]

Nesli tehlike altında olan 18 köpekbalığı ve vatoz türünü korumayı taahhüt eden tasarı, Taraflar Konferansı'nda onaylandı.

BBC'nin haberine göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Taraflar Konferansı'nda, nesli tükenmekte olan 18 köpek balığı ve vatoz türüne yönelik av yasağını öngören tasarı 40'a karşı 102 ülkenin oyuyla kabul edildi.

Meksika tarafından gündeme getirilen tasarı, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının, sayıları türlerini devam ettirecek düzeye ulaşana kadar avlanmalarını yasaklıyor.

Sivil toplum kuruluşu The Pew Trust'a göre, ticari amaçla her yıl avlanan köpek balığı sayısı 100 milyon civarında ve bazı köpek balıkları, yüzgeçlerinden yapılan çorba için avlanıyor.

En hızlı köpek balığı türü olan Mako köpek balıklarının Akdeniz'deki sayılarının neredeyse tükendiği, Atlantik, Kuzey Pasifik ve Hint Okyanusu gibi yerlerde ise hızla azaldığı belirtiliyor.

Çin, İzlanda ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler tasarıya karşı oy verirken, bazıları ise Mako köpek balıklarının avlanma sonucu sayılarının azaldığına dair yeterince kanıt olmadığını savunuyor.

Tasarının, gelecek hafta tüm üyelerin katılacağı toplantının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Meksika, Cenevre, İsviçre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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