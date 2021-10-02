Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi - Son Dakika

Ardahan'da çok hızlı hareket eden canlılardan biri olan gelincik, Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk caddesi Foto sokakta objektiflere takıldı. Fare, tavşan, kuş, yılan, kümes hayvanlarını avlayan gelinciğin apartmanın önünde gezdiğini gören Lise öğrencisi 15 yaşındaki Aykut Yıldız, gelinciği görünce şaşkınlığa uğradığını söyledi.

"YAZIN SİYAH RENGE BÜRÜNÜYOR"

Gelinciklerin, şehir merkezlerinde ender görülen bir türden hayvanlar olduğunu ifade eden Yıldız, "Balkondan dışarıyı seyrediyordum. Bir anda gelinciğe benzeyen hareketli bir hayvan gördüm. Hemen cep telefonu kameramla çekmeye başladım. Kış aylarında beyaz olan bu hayvanlar yazın siyah renge bürünüyor. Daha sonradan da internetten araştırınca gelincik olduğunu anladım" dedi.