Nesli tükenmekte olan gelincik Tunceli'de görüntülendi - Son Dakika

TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincik görüntülendi.

Daha çok yer altında gizlenen ve çok hızlı hareket ettiği için görüntü alınması zor olan gelincik, Pülümür ilçesi kırsalında doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün objektifine takıldı. Kışın beyaz, yazın ise kahverengi tona bürünmesiyle bilinen sansargiller familyasının en küçüğü gelinciği fotoğraflamanın çok zor olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, şunları söyledi: