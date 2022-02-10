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Nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini taşlara yansıtıyorlar - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini taşlara yansıtıyorlar

10.02.2022 11:04

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanların figürlerini doğadan topladıkları taşlara çiziyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanların figürlerini doğadan topladıkları taşlara çiziyor.

Üniversitenin Plastik Sanatlar Topluluğuna üye öğrenciler, hayvanların iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle zorlaşan yaşam koşulları ile zaman zaman maruz kaldıkları kötü muamelelere karşı farkındalık oluşturmak için çalışma yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Mahpeyker Yönsel koordinatörlüğünde doğadan topladıkları taşları çeşitli işlemlerden geçirerek çizim yapılabilecek hale getirdi.

Taşların üzerine öğrenciler tarafından nesli tükenme tehlikesinde olan büyük zıplar penguen, fok balığı, kutup ayısı, panda, balina gibi çeşitli hayvanların figürleri çizildi.

Öğrenciler, taşları üniversitedeki akademisyenlere de hediye ediyor.

Öğretim Üyesi Yönsel, AA muhabirine, herkesin doğaya ve hayvanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

Öğrencileriyle anlamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yönsel, "İklim koşulları, küresel ısınma ya da yaşam alanlarını daralttığımız hayvanlarla ilgili yola çıktık. 'Bu hayvanları nasıl ele alırız, bunları nasıl bir sanat objesine çeviririz, aynı zamanda hayvanlar konusunda nasıl farkındalık yaratırız?' diye düşündük ve Tekirdağ çevresinden topladığımız taşlar üzerine hayvan figürü çizdik." dedi.

Yönsel, ortaya çıkan çalışmanın herkes tarafından çok anlamlı bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Taşları üniversitemizdeki öğretim üyelerine hatıra olarak vererek bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü çevremize baktığımızda artık hayvanların yaşam alanlarını daralttığımızın farkındayız. Hep birlikte şu dünyayı çok daha yaşanılır hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda ilk projemiz bu oldu ve bu projelerin devamını getireceğiz. Bu taşları sergileyerek sesimizi duyurmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz."

Kimisi penguen kimisi kutup ayısı çizdi

Resim bölümü 1. sınıf öğrencisi İlayda Çağlayan, nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkati çekmek için doğadan topladıkları objeleri sanat eserine dönüştürdüklerini dile getirdi.

Herkesin doğaya karşı daha fazla duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, "Topluluk olarak farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Ben de büyük zıplar penguen çiziyorum. Nesilleri gün geçtikçe tükenmeye devam ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Burçin Bayat da doğal taşa kutup ayısını resmettiğini anlatarak, "Kutup ayıları buzulların erimesi ve denizlerin kirletilmesi nedeniyle yaşam alanları bulmakta zorluk çekiyorlar. Onlara sağlıklı ve güzel bir ortam sağlamak bizim elimizde, onları koruyalım." ifadesini kullandı.

Nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini taşlara yansıtıyorlar
Nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini taşlara yansıtıyorlar
Nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini taşlara yansıtıyorlar

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Namık Kemal Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tekirdağ, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan hayvanların figürlerini taşlara yansıtıyorlar - Son Dakika


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