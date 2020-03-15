Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Adıyaman'da görüldü - Son Dakika
Son Dakika Genel Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Adıyaman'da görüldü - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Adıyaman'da görüldü

6 saat önce

Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Adıyaman'da görüldü Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde bulunan kuşun, dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğu anlaşıldı.

Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Adıyaman'da görüldü

ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde bulunan kuşun, dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğu anlaşıldı.

Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde bir kuş olduğunu fark eden site görevlisi Yaşar Okçu, kuşa yaklaşarak inceledi. Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğunun fark edilmesi üzerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gelerek kuşu site görevlisinden teslim aldı. Sağ kanadından yaralı olan ve saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, ekipler tarafından getirilen kafese konuldu. Nesli tükenmekte olan kuş, koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere veteriner müdürlüğüne götürüldü.

Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Adıyaman'da görüldü

Adıyaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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