Nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu donmak üzereyken bulundu - Son Dakika

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı Kotandüzü mahallesinde donmak üzere bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Pasinler ilçesi Kotandüzü mahalle muhtarı İsmail Kotan, arazide donmak üzere olan kuşu alarak evine götürdü. Yörede ilk kez gördükleri kuşu hayvanların yanına ahıra bırakan Kotan, internetten de araştırma yaptı. Uzun gagası, deve tüyü rengi ve uzun bacaklarıyla dikkat çeken kuşun nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçık kuşu' olduğunu belirleyen Kotan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bilgi verdi.

Kuşu bulduklarında donmak üzere olduğunu belirten muhtar İsmail Kotan, "İnternette yaptığımız araştırmada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik. Bir gün kaldığı ahırda sıcakta kendine geldi. Bu süre zarfında ne yediğini bilmediğimiz kuşu besleyemedik. Görevlileri aradık, gelip götürecekler.

Muhtar İsmail Kotan, bir süre sonra mahalleye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlisine kuşu teslim etti.