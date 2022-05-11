Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı

11.05.2022 11:28

Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı Siirt'te yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı

SİİRT - Siirt'te yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Limak Alkumru Barajı'nda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Siirt Üniversitesi Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.

Limak Alkumru HES İşletme Müdürü Ahmet Çevik, barajda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin'in tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çevik, "Barajımızda geçen hafta bahçıvan arkadaşlar nesli tükenmekte olan bir Kızıl Şahin'in yaralı olduğunu tespit etmişler ve yakalamışlar. Bizde hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şubesine haber verdik. Sağ olsunlar ilgilendiler ve gelip Kızıl Şahin'i tedavi etmek üzere götürdüler. Bir hafta geçti ve kızıl şahin sağlığına kavuşmuş vaziyette biraz önce salınımını gerçekleştirdik. Bizim barajımızda çeşitli türler var. Bu konu da Kızıl Şahin olsun, Kızıl Atmaca olsun diğer birçok nesli tükenmekte olan hayvan var. Bizde duyarlı olarak bunlara doğada denk geldiğimiz zaman mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz" dedi.

"Avcılar bu kuşlara dikkat etmeli"

Nesli tükenmekte olan Kızıl Şahin, atmaca gibi birçok hayvan türleri olsun özellikle avcıların bu kuşlara dikkat etmeleri ve koruma konusunda çağrıda bulunan Çevik, "Dikkatli davranırsalar daha güzel olur inşallah. Hep birlikte doğayı korumuş oluruz" diye konuştu.

Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı
Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı
Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı
Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt Üniversitesi, Alkumru Barajı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan 'Kızıl Şahin' tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika


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