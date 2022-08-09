Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını kopartmanın cezası 80 bin TL - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını kopartmanın cezası 80 bin TL

09.08.2022 19:53

Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını kopartmanın cezası 80 bin TL Kum zambakları sahile renk katıyor Sade Şahin: "Bu güzelliği kaybetmemek için sahip çıkmamız gerekiyor" Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahile renk katan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan...

Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını kopartmanın cezası 80 bin TL

Kum zambakları sahile renk katıyor

Sade Şahin: "Bu güzelliği kaybetmemek için sahip çıkmamız gerekiyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahile renk katan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarını kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor.

Yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 80 bin TL'lik cezası bulunuyor.

"Önemli bir güzellik"

Sahile gelen Elektrik Mühendisi Seda Çevik, "Kum zambakları bu bölgede yetişen güzel ve bildiğim kadarıyla endemik bir bitki. Yani yerinden edildiği zaman başka bir yerde yetişmeyen ve nesli tükenmekte olan bir bitki. Yoğun bir şekilde yetişiyor Kocaali sahil bölgesinde ve koruma altında olduğunu biliyoruz. İnsanların da buna dikkat etmesi gerekir. Burası için önemli bir güzellik" dedi.

"Kaybetmemek için sahip çıkmamız gerekiyor"

Öğretmen Sade Şahin ise, "Kocaali kum zambaklarının ana vatanı gibi, bol miktarda var. Ancak bunları korumamız gerekiyor. Eğer biz bunlara hassasiyet gösterirsek bu bitkilerinde soyunu devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Endemik bir bitki kum zambağı. Dolayısıyla buradan koparılması, taşınması zarar verecek ve zamanla bunun tükenmesine sebep olacak. Özellikle ben öğretmen olarak çocuklarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu güzelliği kaybetmemek için sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını kopartmanın cezası 80 bin TL - Son Dakika

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