Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

31.03.2021 09:21

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü Balaban Kuşu Ormanağzı köyünde görüldü Dünyada Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban Kuşu Olur İlçesi Ormanağzı köyünde ortaya çıktı.

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

Balaban Kuşu Ormanağzı köyünde görüldü

ERZURUM - Dünyada Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban Kuşu Olur İlçesi Ormanağzı köyünde ortaya çıktı.

Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Özdemir, "Geçen yılda bu kuştan geldi bahçeye kondu. Bu sene yine bir kuş geldi yere düştü başka yırtıcı kuşlar mı kovaladı nedense sarhoş gibiydi. Dün akşamdan beri içerde muhafaza ettim. Hiçbir şeyde yediremedim öylece de duruyor. Ne yediğini de bilmiyorum ki ona göre yedireyim. Şu an için canlı her hangi bir yerinde kırığı çıkığı yok" dedi.

86 yaşındaki Ali Özdemir, "Böyle bir kuşu ilk defa görüyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum" dedi.

Oltu'da özel Veteriner Hekim Selim Çelik ise "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından getirilen Balaban kuşunu kontrol ettik her hangi bir sorunu yok milli parklardaki veteriner hekim arkadaşa teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi.

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

Osman Özdemir, Veteriner, Balaban, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü - Son Dakika


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