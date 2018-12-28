Son Dakika Haberleri: Nesli Tükenmekte Olan Maymunu Yiyenlere Gözaltı

Nesli Tükenmekte Olan Maymunu Yiyenlere Gözaltı

1 saat önce

Vietnam'da nesli tükenmekte olan bir maymunu öldürüp yiyen 6 kişi gözaltına alındı.

Nesli Tükenmekte Olan Maymunu Yiyenlere Gözaltı, System.String[]
Vietnam'da nesli tükenmekte olan bir maymunu öldürüp yiyen 6 kişi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, yaşları 35 ila 39 olan 6 kişi, kasım ayında öldürüp yedikleri langur maymununun görüntülerini Facebook'ta paylaştı.

Polis, maymunu 48 dolara bir avcıdan satın alan adamların gözaltına alındığını ve vahşi yaşamı koruma yasalarını çiğnediklerini kabul ettiklerini açıkladı.

Langur maymunları, dünyanın nesli en fazla tükenme tehdidi altında bulunan primat türleri arasında yer alıyor.

Vietnam, Christmas Adası fregat kuşu ve Siyam timsahı dahil soyu tehlikede birçok türe ev sahipliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:47 Kaynak: AA

Facebook, Vietnam, Güncel
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