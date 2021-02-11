Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi

11.02.2021 10:59

TÜRKİYE'de nesli tükenen yaban hayvanlarından 'Saz Kedisi', Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görüntülendi.

TÜRKİYE'de nesli tükenen yaban hayvanlarından 'Saz Kedisi', Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Böylece, deltanın saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı" dedi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görev yapan koruma ekibi, dün akşam yürüttükleri kontrol faaliyeti sırasında çalıların arasında bir yaban hayvanı olduğunu fark etti. Cep telefonuyla görüntülenen hayvanın nesli tükenmekte olan saz kedisi olduğu tespit edildi. Latince adı 'Felis Chaus' olan saz kedisi, 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün yaşadığı Milli Park'ta kayıt altına alındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Saz kedisi daha önce 2017 yılında Bafa Gölü kıyısında da görülmüştü. Kurbağa, balık, fare, su yılanı ve kuşlarla beslenen bu nadir canlıya, birbirine çok yakın sulak alanlarda rastlanması bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Büyük Menderes Deltası'nın da saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Menderes Deltası, Kuşadası, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:52 ERMENİ KARATECİDEN SKANDAL HAREKET
11:48 Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni karateciden, kendisine el uzatan Azerbaycanlı rakibine skandal hareket
11:39 Mudanya ve Dilovası'ndaki olaylara dikkat çeken Bahçeli'den sert uyarı: Ateşle oynuyorlar, Türkiye Fransa'ya benzemez
11:35 Mudanya ve Dilovası'ndaki olayların ardından Bahçeli'den gözdağı: Ateşle oynuyorlar, Türkiye Fransa'ya benzemez
11:32 Şahin Kendirci'nin yeni imajı, eleştirilerin hedefi oldu
11:27 İmaj değiştiren Şahin Kendirci saçlarını uzattı, son halini kimse beğenmedi
11:24 Ofsayt kuralında yeni karar! Artık daha çok gol göreceğiz
11:19 Futbolu kökünden değiştirecek ofsayt kararı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
11:22 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor
11:20 CHP'nin "Ateş olsa cürmü kadar yer yakar" restine Tanju Özcan'dan yanıt: Büyük panik içerisindeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 12:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' Milli Park'ta görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement