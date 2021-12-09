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Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu

09.12.2021 15:42
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu

Sinop'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Sinop'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Sinop'un Akliman mevkisi sulak bölgeden karayoluna çıkan su samuru, Mertoğlu köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Yolun kenarında su samuru leşini gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Su samurunu gören Dilara Eraltan, "Köyüme giderken, yol kenarında büyük bir cisim gördük. Hemen arabamızı sağ çektik ve ne olduğuna baktık. Meğerse su samuruymuş. Nesli tükenmekte olan bir hayvanmış" dedi.

Telef olan su samuru Sinop Orman Bölge ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü görevlilerince alındı.

(Osman Aksu/ İHA)

Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu

Akliman, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu - Son Dakika


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