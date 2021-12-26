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Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

26.12.2021 11:06

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru Kars'ta kameralara yansıdı. Çay kenarında avlanan su samuru renkli görüntüler ortaya çıkardı. Bir süre sonra izlendiğini fark eden su samuru gözlerden kayboldu.

Kars Çayı'nda yiyecek avlarken görüntülenen su samuru kendisini görüntüleyen gazeteciye adeta poz verdi. Suya dalarak yiyecek arayan su samuru, buzun üzerine çıkarak bulduğu yiyeceği yedikten sonra tekrar suya daldı.

Nesli tükenmekte olan su samuru kamerada... Önce karnını doyurdu sonra kar banyosu yaptı

ÖNCE KARNINI DOYURDU, SONRA KAR BANYOSU YAPTI

Kars Çayı'nda görüntülenen su samuru, adeta kamera karşında 'beni çekin' dercesine birbirinden güzel hareketler yaptı. Bir süre suya dalarak yiyecek arayan su samuru, bulduğu yiyecekleri buz üzerine çıkarak yedi, karnını doyuran su samuru, karın içerisinde yuvarlanarak kar banyosu yaptı.

Nesli tükenmekte olan su samuru kamerada... Önce karnını doyurdu sonra kar banyosu yaptı

İZLENDİĞİNİ FARK EDİNCE GÖZDEN KAYBOLDU

Tekrar suya dalan su samuru, bu sefer arka arka yüzerek adeta şov yaptı. Sevimli su samurunun her hareketi anbean kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun Kars Çayı'nda yiyecek avı ve kar banyosu renkli görüntüler ortaya çıkarırken, izlendiğini fark eden su samuru birden gözlerden kayboldu.

Nesli tükenmekte olan su samuru kamerada... Önce karnını doyurdu sonra kar banyosu yaptı
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Kars Çayı, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi - Son Dakika


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