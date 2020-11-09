Nesli tükenmekte olan su samuru Çanakçı Deresi'nde görüldü - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan su samuru Çanakçı Deresi'nde görüldü

GİRESUN - Nesli tükemekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Giresun'da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi akmaz gölünde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Su samurlarını avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ali Bilge'nin heyecanı da görüntülere yansıdı.

Su samurunun dere içerisindeki gölde avlanırken görünce heyecanlandığını ifade eden Bilge, "Sadece belgesellerde gördüğüm su samurunu canlı canlı görmekten heyecanlandım. Bu anları ise cep telefonumla görüntülemek istedim. Olduça sevimli hayvanlar,bu anlarını bir arada gördüğüm için şanlıyım çünkü bildiğim kadarıyla bu hayvanlar genelde geceleri görülüyor.Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" dedi.