Son Dakika Haberleri: Nesli tükenmekte olan turna, Ekşisu Sazlığında yavrusuyla görüntülendi
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Nesli tükenmekte olan turna, Ekşisu Sazlığında yavrusuyla görüntülendi

1 saat önce

Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında yavrusuyla birlikte görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan turna, Ekşisu Sazlığında yavrusuyla görüntülendi, System.String[]
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında yavrusuyla birlikte görüntülendi. Erzincan'ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar, yavruları ile birlikte Ekşisu Sazlıkları sulak alanında Doğa Koruma ve Mille Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü personelleri tarafından görüntülendi.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Erzincan, Güncel
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