Nesli tükenmekte olan vaşak böyle görüntülendi - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan vaşak böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te nesli tükenme riski altında olan ve 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi. Yol kenarına kadar inen vaşak o sırada aracı ile geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Karabük - Kastamonu sırında Adnan Kapucu isimli vatandaş aracı ile seyir halinde iken nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görerek, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. 'Ormanın hayaleti' olarak da bilinen vaşak'ı bir süre sonra gözden kayboldu.