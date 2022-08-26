Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

26.08.2022 09:42

Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendiDÜZCE Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

DÜZCE Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla çeşitli bölgelere fotokapanlar konuluyor. Bu çerçevede, kent genelindeki ormanlarda 20 fotokapan bulunuyor. Kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi ve domuz gibi türler fotokapanlarla sıklıkla görüntüleniyor.

Düzce ormanlarında var olduğu köylüler tarafından söylenen ancak bir türlü varlığı tespit edilemeyen ve koruma altında olan vaşak da ilk kez fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanlık alanda ilerlemesi yer aldı.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Son Dakika

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