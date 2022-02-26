Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü

26.02.2022 09:35

Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü Bayburt'ta nesli tükenme riski altında olan 3 vaşak görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü

BAYBURT - Bayburt'ta nesli tükenme riski altında olan 3 vaşak görüntülendi. Vaşakların yiyecek aramaları bir çiftliğin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Kurbanpınar Köyü'nde Veysel Karani Yerlikaya'ya ait çiftlikte nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların kar üzerinde yürüyerek yiyecek aramaları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ahır etrafını bir süre kolaçan eden 3 vaşak daha sonra gözden kayboldu.

Çiftlik sahibi Veysel Karani Yerlikaya çiftlikteki güvenlik kameralarını ara sıra kontrol ettiğinde çeşitli yaban hayvanları gördüğünü belirtti.

Karani bu sefer zeminde kar olması sebebiyle gördüğü ayak izlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını izlediğinde görüntülerdekilerin vaşak olduğunu gördü. Karani gördüğü vaşaklar hakkında yaptığı konuşmasında, "Bugün kardaki ayak izlerinden farklı bir hayvanın geçebileceğini düşündüm, merak ettim güvenlik kamerasından kontrol ettiğimde Vaşak olduğunu gördüm. Bu da benim için şaşırtıcı oldu. Bayburt'ta Vaşak olduğuna ve bizim köyde olduğuna ilk defa şahit oldum. Ahırımızın bulunduğu yer de herhalde onların geçiş güzergahına denk geldi, daha sonrasında baktığımda ise güneyden gelip kuzey yönüne doğru devam ettiler" ifadelerine yer verdi.

Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü
Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü
Nesli tükenmekte olan vaşaklar Bayburt'ta görüldü

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Veysel Karani, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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