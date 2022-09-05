Nesli tükenmekte olan yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri böyle görüntülendi

05.09.2022 11:38

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri böyle görüntülendi Erzurum'da nesli tükenmekte olan yaban keçileri görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da nesli tükenmekte olan yaban keçileri görüntülendi.

Erzurum'un Horasan ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yazılıtaş anıtının da bulunduğu dağlık alanda vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastladı.

Yaban keçileri, kayalıklarda gezerken fark eden vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bir anda vatandaşları fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanarak uzaklaştı.

O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.

YORUMLAR
500
Nahçıvan Ekonomi Bakanı Aliyev ETSO'da Nahçıvan Ekonomi Bakanı Aliyev ETSO'da Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı sopalı kavgayla ilgili 6 zanlı tutuklandı Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı sopalı kavgayla ilgili 6 zanlı tutuklandı 8 kişinin yaralandığı kuzenlerin minibüs kavgası kamerada 8 kişinin yaralandığı kuzenlerin minibüs kavgası kamerada
Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli tükenmekte olan yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement