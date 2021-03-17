Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler

17.03.2021 14:25
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler, System.String[]

TÜRKİYE'de son 100 yılda sadece üç defa görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan yakalı toy kuşu, yaralı bulunmasının ardından tedavisinin yapılarak Muş Ovası'nda doğaya bırakıldı.

TÜRKİYE'de son 100 yılda sadece üç defa görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan yakalı toy kuşu, yaralı bulunmasının ardından tedavisinin yapılarak Muş Ovası'nda doğaya bırakıldı. Kuşun doğaya bırakılması 50'ye yakın doğa ve kuş gözlemcisi tarafından izlendi.

Bitlis'te jandarma ekiplerince yaklaşık 3 ay öncesi kanadından yaralanmış halde bulunan yakalı toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile özel bir ekip tarafından tedavisi yapılan yakalı toy kuşu, ardından Muş Ovası'na getirildi. Burada doğal hayatına bırakılan yakalı toy kuşunu 50 doğa ve kuş gözlemcisi izledi.

Yaralı olarak bulunduğunda 550 gram olan toy kuşunun tedavi sonrası 1,5 kilogram olduğunu belirten Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, "Ülkemiz Anadolu'da 1912, 2013 ve 2019 yıllarında yakalı toy tespit edilmiştir. En son 2020 yılında Bitlis Şube Müdürlüğü'ne yaralı bir şekilde görüldü. Bölgenin en büyük yaban hayatı hastanesi olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezinde tedavisi yapıldı. Bugün de sağlığına kavuşturularak doğaya salındı. İlk geldiği zaman 550 gramdı. Yaklaşık 3 ay misafirimiz oldu. Bu süreç içerisinde kendisine günlük 10-15 gram civarında kilo alıcı besinler verildi. Bugün itibari ile 1,5 kilogram civarında bir ağırlığa kavuştu. Bugün doğaya salarak doğadaki hayatına kavuşmuş olacak" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise, "Toy kuşunun özelliği Anadolu'da son yüzyılda 3 defa görülmesi ve nesli tükenmekte olan bir kuştur. Bu kuşun rehabilitasyonunu yaptık. En kısa zamanda yaban hayvanlarını doğaya döndürmek gerekir. Evcilleşmesi ve insan eli fazla değmemesi gerekir. Bu kuşta özel bir uygulama yaparak av yasağının başlamasını bekledik. Yetkili arkadaşlar görüşerek en uygun tarih ve mevsim ne zaman onu belirledik. Muş Ovası'nda toy kuşlarının ürediği alana Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettik. Yüz yılda bir görülen kuşu, 90 gün misafir etmekten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çok mutlu olduk. 90 gün boyunca beraber olduğun bir kuşu doğaya bıraktığın zaman aynı zamanda bir hüzün oluşuyor" diye konuştu.

Yakalı toy kuşunun özgürlüğe bırakılmasını izlemek için Şanlıurfa'dan geldiğini söyleyen Mustafa Çulcuoğlu da, "Bu çalışmayı gelecek nesillere bırakacağız. Ülkemiz çok önemli kuş göç yolu ve dünyada üç tane göç yolu var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'miz, Muş Ovamız" dedi.

Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler
Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun doğaya bırakılmasını görüntülediler - Son Dakika


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