Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular

21.10.2020 14:26

- Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin bahçesinde Özkan Özlü isimli bir vatandaş tarafından bir kuş bulundu.

- Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin bahçesinde Özkan Özlü isimli bir vatandaş tarafından bir kuş bulundu. Yapılan araştırmada kuşun nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan Küçük Balaban adında balıkçı bir tür olduğu öğrenildi. Yaralı olan kuş Bodrum Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Bodrum'da kedilerine mama vermek için bahçeye çıkan Özkan Özlü bahçede çırpınan bir kuş gördü. Daha önce hiç karşılaşmadığı kuşu araştırmaya başlayan Özlü kuşun nesli tükenmekte olan Küçük Balaban kuşu olduğunu öğrendi. Kanadı kırık kuşu pet shop işletmecisi arkadaşı Tomurcuk Vurma'ya getirdi. Oldukça bitkin halde olan Balaban türü kuş için Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi arayan Tomurcuk etçil olan Balaban kuşunu beslemek için mama verdi. Korku dolu gözlerle etrafa bakan kuş için Bodrum Belediyesi'ne ait Petbulance gelerek kuşu tedavi görmesi için Bodrum Belediyesi veterinerlerine teslim etti.

Özkan Özlü kuşu bahçede bulduğunu ifade ederek " İşe gitmeden önce evimin bahçesinde bulunan kedileri beslemek için bahçeme çıktım. bahçenin köşesinde bir kuş gördüm. Daha önce böyle bir kuş görmemiştim. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak petshop işletmecisi arkadaşıma götürdüm. Kanadı kırık diye düşünüyorum. Arkadaşımız yetkililere haber verdi. Kuşu gelip götürecekler" dedi.

Kuşa sahip çıkan Tomurcuk Vurma ise kuşun koruma altında olan ve nesli tükenmekte olan küçük Balaban kuşu olduğunu ifade ederek "Arkadaşımız kuşu bana getirdi. Kanadı kırılmış. Kuşu araştırdık ve nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan küçük Balaban kuşu olduğunu öğrendik. Bodrum Belediyesi'ni arayarak konuyu anlattık. Bodrum Belediyesi ait Petpulance gelip kuşu alacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bodrum Belediyesi veteriner hekimleri kuşun kanadının kırık olduğunu tespit etti. Küçük bir operasyon geçiren kuş tedavi altına alındı.

Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular

Vatandaş, Balaban, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan yaralı Küçük Balaban kuşu için seferber oldular - Son Dakika

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