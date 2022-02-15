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Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı

15.02.2022 10:40

- Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı Ünlü şairlerin şiirlerine de konu olan turaç tedavisinin ardından doğaya salınacak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kanadından yaralı olarak bulunan turaç kuşu tedaviye alındı.

- Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı

Ünlü şairlerin şiirlerine de konu olan turaç tedavisinin ardından doğaya salınacak

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kanadından yaralı olarak bulunan turaç kuşu tedaviye alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı Köyünde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan turaç kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turacı vatandaştan teslim alan ekipler vakit kaybetmeden Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirdi. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemelerde kuşun sol kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Kanat ekleminde kist olduğu da belirlenen turaç kuşuna antibiyotik içeren özel krem ve spreylerle tedavi uygulandı. İlk tedavisi tamamlanan turaç kuşu Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde gözlem altına alındı.

Karacaoğlan ve Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi ünlü şairlerin şiirlerine de konu olan turaç tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı
Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı
Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı

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Osmaniye, Kadirli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan yaralı turaç tedaviye alındı - Son Dakika


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