Nesli tükenmekte olan yarasa türü Ruanda'da 40 yıl sonra yeniden görüldü - Son Dakika
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Nesli tükenmekte olan yarasa türü Ruanda'da 40 yıl sonra yeniden görüldü

10.03.2022 12:03
Nesli tükenmekte olan yarasa türü Ruanda'da 40 yıl sonra yeniden görüldü

Nesli tükenmek üzere olan nalburunlu yarasa türü, 40 yıl sonra Ruanda'da yeniden bulundu.

Nesli tükenmek üzere olan nalburunlu yarasa türü, 40 yıl sonra Ruanda'da yeniden bulundu.

Uluslararası Yarasa Koruma Örgütü (BCI) yaptığı açıklamada, araştırma ekibinin 2019'da Ruanda'nın Nyungwe Ormanı'nda bulduğu yarasanın "rhinolophus hilli" türü olduğunun doğrulandığını duyurdu.

Açıklamada, yarasanın incelenmesi ve türünün tespiti için yıllarca uğraşıldığı ve tekrar doğaya salındığı aktarıldı.

BCI Direktörü Jon Flanders, 2013'te projeye başlarken çok sayıda türün yok olduğuna şahit olmaktan korktuklarını ancak bu türün yeniden keşfedilmesinin inanılmaz olduğu değerlendirmesi yaptı.

Rhinolophus hilli yarasalar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik tehlikede" olarak listelenmişti.

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Araştırma, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan yarasa türü Ruanda'da 40 yıl sonra yeniden görüldü - Son Dakika


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