Neslican'ın adının mezun olduğu okulda yaşatılması isteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın adının yaşatılması için adım attı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini Milli Eğitim Bakanlığına önereceğiz. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz." ifadesini kullandı.