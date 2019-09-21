Neslican Tay'a yönelik uygunsuz paylaşımlar yapanlar hakkında suç duyurusu

Kansere karşı verdiği mücadele ve kanser hastalarına verdiği destek ile tanınan Neslican Tay'ın cuma günü yoğun bakımda hayatını kaybetmesi sonrası uygunsuz paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.



4. kez kansere yakalanan Neslican Tay, geçtiğimiz pazar günü yoğun bakıma kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanenin Medikal Direktörü Gazi Yiğitbaş, cuma günü yaptığı açıklamada "Gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de Neslican Tay'ı kaybettik." diyerek kansere karşı umut dolu bir mücadele veren Neslican'ın yaşama veda ettiğini duyurdu.