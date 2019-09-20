Son Dakika Haberleri: Neslican Tay hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Neslican Tay hayatını kaybetti

1 saat önce

Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay yaşamını yitirdi.

Neslican Tay hayatını kaybetti, System.String[]

Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay yaşamını yitirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti.

Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bingöl'de 27 öğrenci civayla oynadıkları için hastaneye kaldırıldı
Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti Futbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neslican Tay hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]