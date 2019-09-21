Neslican Tay'ın adı, Büyükçekmece Kitap Günleri'nde yaşayacak

Kanser nedeniyle 20 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın adı, Büyükçekmece'de bu yıl 3'üncü kez düzenlenen kitap günlerinde yaşayacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Büyükçekmece 3'üncü Kitap Günleri'nin Neslican Tay ve gençlere adandığını açıkladı.



Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri, belediye önünde düzenlenen etkinlikle kapılarını açtı. Açılış programının onur konuğu ise Gazeteci Yazar Hıfzı Topuz oldu. 110 yazar ve 3 sahafın katılımıyla gerçekleşecek olan programa 59 yayınevi de katılacak. 8 gün sürecek kitap günlerinde ayrıca Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim söyleşi gerçekleştirecek.



Programın açılışına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Özgentürk ve Topuz'a etkinlik hatırası olarak plaket takdim etti.



Büyükçekmece Belediyesinin 3'üncü Kitap Günleri'nde binlerce kişinin kitaplar ve sevdikleri yazarlar ile bulaşacağını ifade eden Akgün, "Her şey okumaktan geçiyor. Daha yararlı birey olmak hepsi okumaktan geçiyor. Herkesin televizyon ekranlarından kitap faaliyetlerine gözlerini çevirmelerini istiyoruz. 3'üncü Kitap Günleri'ni, hastalıklara karşı büyük mücadele vererek maalesef aramızdan ayrılan Neslican Tay'a ve gençlerimize adıyorum. Kitap günlerimiz hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL