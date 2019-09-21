Neslican Tay'ın adı Büyükçekmece kitap günlerinde yaşatılacak

İSTANBUL - Hayatını kaybeden Neclican Tay'ın adı Büyükçekmece'de bu yıl 3'üncü kez düzenlenen kitap günlerinde yaşatılacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Büyükçekmece 3'üncü Kitap Günleri'nin Neslican Tay ve gençlere adandığını açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri, Büyükçekmece Belediyesi önünde düzenlenen etkinlik ile kapılarını açtı. Açılış programının onur konuğu ise gazeteci yazar Hıfzı Topuz oldu. 110 yazar ve 3 sahafın katılımıyla gerçekleştirilecek olan programa 59 yayınevi de katılacak. 8 gün sürecek kitap günlerinde ayrıca gazeteci belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim söyleşi gerçekleştirecek.

Programın açılışına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Özgentürk ve Topuz'a etkinlik hatırası olarak plaket takdim etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 3'üncü kitap günlerinde binlerce kişinin kitap ve sevdikleri yazarlar ile bulaşacağını ifade eden Akgün, "Her şey okumaktan geçiyor. Daha yararlı birey olmak hepsi okumaktan geçiyor. Herkesin televizyon ekranlarından kitap faaliyetlerine gözlerini çevirmelerini istiyoruz. 3'üncü kitap günleri hastalıklara karşı büyük mücadele vererek maalesef aramızdan ayrılan Neslican Tay'a ve gençlerimize adıyorum. Kitap günlerimiz hayırlı olsun" dedi.