Son Dakika Haberleri: Neslican Tay'ın adı Yalova'da yaşatılacak
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Neslican Tay'ın adı Yalova'da yaşatılacak

43 dakika önce

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın adı Yalova'da yaşatılacak.

Neslican Tay'ın adı Yalova'da yaşatılacak, System.String[]

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın adı Yalova'da yaşatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve geçen hafta hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ismi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki nikah salonuna verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Vefa Salman, kansere yakalanan ve üç kez bu hastalığı yenmesine rağmen yaşamını yitiren Neslican Tay'ın adını Yalova'da yaşatacaklarını belirtti.

Salman, şu ifadeleri kullandı:

"Neslican, yaşama olan bağlılığı ve pozitif enerjisiyle tüm ülkeyi kendisine hayran bıraktı. Azmi sayesinde bu illet hastalığı üç kez dize getirdi, örnek oldu. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde dördüncü kez yakalandığı hastalık nedeniyle vefat etti. Unutulmaması gereken bir mücadeleye imza attı. Vefatı sonrasında ailesine ulaşarak ablası Nazlı Hanım ile görüşüp almış olduğum bu kararı kendileriyle de paylaşarak başsağlığı diledim. Topluma bu denli bir iz bırakan Neslican kızımızın adını, attıkları imza ile mutluluklarını perçinleyen çiftlerimizin nikahlarının kıyıldığı salona veriyoruz. Her nikah kıyıldığında inanıyorum Neslican'ın o yaşama azmi ve sevinci insanlara da yayılacak. Neslican kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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