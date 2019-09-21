Son Dakika Haberleri: Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'ye uğurlandı
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Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'ye uğurlandı

1 saat önce

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.

Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'ye uğurlandı, System.String[]

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.

Dün akşam uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Tay'ın cenazesini hastane morgundan alan yakınları, memleketi Rize'ye götürmek üzere yola çıktı. Tay, Yarın Rize Sahil Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü aynı yerde toprağa verilecek.

İstanbul, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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