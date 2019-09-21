Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'ye uğurlandı
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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:40 Kaynak: AA
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.
Dün akşam uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Tay'ın cenazesini hastane morgundan alan yakınları, memleketi Rize'ye götürmek üzere yola çıktı. Tay, Yarın Rize Sahil Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü aynı yerde toprağa verilecek.
Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı Haluk Levent, vereceği 2 konserin geliriyle Neslican Tay için anıt mezar yaptıracak 2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi