Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımı beğeni topladı

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak, Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor. Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

DESTEK YORUMLARI YAĞDI

Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki genç oyuncu, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce ve beğeni aldı. Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.