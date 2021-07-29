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Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika

Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı

29.07.2021 15:31
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı, System.String[]

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'ın hayatını canlandıran film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak, Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor. Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

DESTEK YORUMLARI YAĞDI

Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki genç oyuncu, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce ve beğeni aldı. Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.

Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı

Naz Çağla, Instagram, Kanser, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika
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