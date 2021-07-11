Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek!

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor.

Neslican Tay'ın hafızalara kazınan "Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin" sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım'ın üstlendiği 'Demir Kadın Neslican' filminin çekimleri başladı. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor.

Genç yaşında üç kez yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayata tutunan ancak dördüncü kez nükseden hastalığa yenik düşen Neslican Tay'ın öyküsü 'Demir Kadın Neslican' filmiyle yakında beyazperdeye taşınacak.

'Demir Kadın Neslican', Neslican'ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak. Neslican'ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen film, Neslican'ın ilham veren hikayesinin umut dağıtmaya devam etmesi hedefiyle çekiliyor.

'Demir Kadın Neslican' filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.