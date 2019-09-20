Son Dakika Haberleri: Neslican Tay kansere yenildi, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti
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Neslican Tay kansere yenildi, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti

7 dakika önce

Neslican Tay kansere yenildi, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti

Neslican Tay kansere yenildi, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti, System.String[]

Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslican Tay, tedavi gördüğü Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Tay'ın ölüm haberini Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Medikal Direktörü Gazi Yiğitbaş duyurdu. Yiğitbaş, "Gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de Neslihan Tay'ı kaybettik." dedi.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30 
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