Neslican Tay kansere yenildi, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti
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Neslican Tay kansere yenildi, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti
Kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen Neslican Tay, tedavi gördüğü Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tay'ın ölüm haberini Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Medikal Direktörü Gazi Yiğitbaş duyurdu. Yiğitbaş, "Gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de Neslihan Tay'ı kaybettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30
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