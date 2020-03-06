Neslican Tay Parkı için 'The Iron Woman' anıt tasarımı seçildi - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye'de kanserle mücadelede simge haline gelen Neslican Tay'ın ismini yaşatmak için 'Anıt Tasarım Çalıştayı' gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin gruplar halinde yaptığı sunumda jüri, 'The Iron Woman' (Demir Kadın) isimli projeyi seçti.

Geçtiğimiz Eylül ayında 21 yaşında hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ın kansere karşı vermiş olduğu mücadele Türkiye'de herkesin takdirini kazanmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Neslihan Tay'ın anısını yaşatmak ve kanser hastalarına umut olabilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, 'Anıt Tasarım Çalıştayı' gerçekleştirdi. Öğrenciler gruplar halinde, bir ay boyunca Beşiktaş'ta açılacak Neslican Tay Parkı için çeşitli tasarımlar geliştirdi.

'THE IRON WOMAN' ANITI NESLİCAN TAY PARKI'NDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Sunumlarını yapan öğrenciler, Neslican'ın mücadelesinin unutulmasını engellemek, cesaretini sonraki nesillere aktarmak ve anısını yaşatmak için çeşitli semboller geliştirdiklerini belirtti. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar başkanlığındaki jüriye Beşiktaş Belediyesi'nden Park ve Bahçeler Müdürü Azem Dursun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Mandacı ve Yüksek Peyzaj Mimarı Burcu Şalikoğlu katılarak öğrencilerin yapmış olduğu projeleri dinledi. Jüri, yaptığı değerlendirmeler sonrasında 'The Iron Woman' adlı anıt tasarımların önümüzdeki Mart ayında açılacak olan Neslican Tay Parkı'nda hayata geçirilmesine karar verdi. Öğrenciler projeyi geliştirirken Neslican'ın tüm olumsuzluklara rağmen hayata olumlu bakışından yola çıktılarını ve bu kapsamda parkın, Neslican'ın mücadelesinin bir simgesi olması gerektiğini belirttiler.