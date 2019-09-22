Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

24 dakika önce

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.


Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı.

Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

İstanbul, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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