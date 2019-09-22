Son Dakika Haberleri: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

1 dakika önce

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve Cuma günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve Cuma günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Üç kere yendiği kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, Rize'de yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivanı Mahallesi'nde toprağa verildi.

(İHA)

İstanbul, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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