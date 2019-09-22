Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve Cuma günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.



Üç kere yendiği kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, Rize'de yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivanı Mahallesi'nde toprağa verildi. - RİZE